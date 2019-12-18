Крупный пакет антироссийских санкций одобрили в США

В США приняли крупный пакет новых санкций против России. Ограничительные меры одобрили в Комитете по иностранным делам американского конгресса. Об этом стало известно 18 декабря.

Новые санкции Вашингтон вводит в связи с тем, что ряд сенаторов убежден в недостаточности текущих мер в отношении России. Такое мнение озвучил конгрессмен Роберт Мендес — его поддержали 17 чиновников.

В связи с новым пакетом ограничений Дональда Трампа обязывают ввести рестрикции в отношении суверенного долга РФ. Председатель Комитета по иностранным делам конгресса США Джеймс Риш уверен, что американский лидер наложит вето на предложение, способное «опустошить комплекс дипломатических мер» и привести к последствиям, которых никто не ожидает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США признали бесполезность мер против реализации «Северного потока — 2».