В США признали, что не смогут помешать реализации «Северного потока — 2». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников в Белом доме. Во вторник американский Конгресс одобрил законопроект об оборонном бюджете страны, куда включены средства на противодействие России. Трамп готов его подписать. Но всем ясно, что новые санкции слишком запоздали, чтобы иметь какой-либо эффект. Трубопровод почти завершен. Его открытие планируется весной 2020-го. Германия призывает США отойти в сторону со своими интересами, когда речь идет о газообеспечении Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Берлин готов к санкциям Вашингтона против «Северного потока — 2».