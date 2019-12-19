206 законов: Госдума закрыла осеннюю сессию

Госдума закрыла осеннюю сессию. Поработали плодотворно, но без стахановщины — принято 206 законов, это скажем так средний показатель для Думы. Меньше, чем в весеннюю например.

Накануне в третьем заключительном чтении также были одобрены важные законы — о расселении аварийных домов, о закупке незарегистрированных в России лекарств, о расширении федерального перечня редких заболеваний. Госдума также ввела штрафы за спекуляцию театральными билетами, ужесточила контроль за производством и оборотом медицинского спирта, запретила сжигать непереработанный мусор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о принятии революционного документа — о виноградарстве и виноделии в России.