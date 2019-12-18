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Кейт Миддлтон прилюдно отстранилась от объятий мужа

, 18:48 | Алиса Старжевская Видео 115

Резкий жест герцогини по отношению к Уильяму встревожил фанатов королевской семьи.

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Фото, видео: PA Images\TASS, Instagram @kensingtonroyal

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали гостями передачи «Королевское Рождество с Мэри Берри» на канале ВВС. Телекамеры запечатлели момент, когда герцогиня резко отстранилась от объятий мужа, пишет Daily Mail.

Когда шоу подошло к концу, пара сидела за праздничным столом вместе с другими участниками шоу — волонтерами, которые будут работать в Рождество. Во время беседы принц хотел ласково прикоснуться к плечу жены, но та резко отстранилась. Супруги предпочли не обращать внимания на инцидент, хотя зрители признались, что поступок Миддлтон их очень удивил. Эпизод моментально разлетелся по всемирной паутине.

Герцог и герцогиня Кэмбриджские — настоящий эталон монаршей пары. Кейт и Уильям стараются соблюдать королевский протокол и не демонстрируют чувства на публике. Поступок супруги принца заставил поклонников разделиться на два лагеря. Одни утверждали, что у Кейт, возможно затекла рука и та решила ее неудачно встряхнуть, другие — что Миддлтон раздражена после возможной ссоры.

Ранее 5-tv.ru писал Кейт Миддлтон уличили в копировании стиля Грейс Келли.

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