Кейт Миддлтон прилюдно отстранилась от объятий мужа

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали гостями передачи «Королевское Рождество с Мэри Берри» на канале ВВС. Телекамеры запечатлели момент, когда герцогиня резко отстранилась от объятий мужа, пишет Daily Mail.
Когда шоу подошло к концу, пара сидела за праздничным столом вместе с другими участниками шоу — волонтерами, которые будут работать в Рождество. Во время беседы принц хотел ласково прикоснуться к плечу жены, но та резко отстранилась. Супруги предпочли не обращать внимания на инцидент, хотя зрители признались, что поступок Миддлтон их очень удивил. Эпизод моментально разлетелся по всемирной паутине.
Clear view pic.twitter.com/G7Bq5CyXZz— Mimi🐼🐼🛡 (@MimiRocahzwei) 17 декабря 2019 г.
Герцог и герцогиня Кэмбриджские — настоящий эталон монаршей пары. Кейт и Уильям стараются соблюдать королевский протокол и не демонстрируют чувства на публике. Поступок супруги принца заставил поклонников разделиться на два лагеря. Одни утверждали, что у Кейт, возможно затекла рука и та решила ее неудачно встряхнуть, другие — что Миддлтон раздражена после возможной ссоры.
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