«Получаю больше»: актриса объяснила свой уход из Disney в порно

Американская актриса Мейтленд Уорд объяснила свой уход из кинокомпании Disney в порноиндустрию. По словам артистки, ей просто надоело играть роли благопристойных «мамочек», которые подбирал агент. Звезда также заявила — теперь ее заработок стал гораздо выше.

«Когда люди говорят, что мне пришлось пойти в порно, я смеюсь. Это хорошая работа, и я получаю больше денег сейчас», — поделилась знаменитость.

Так, по словам 42-летней Мейтленд Уорд, в месяц она может зарабатывать в порноиндустрии до 62 тысяч долларов (примерно 3,8 миллиона рублей), пишет Daily Beast.

Мейтленд Уорд приобрела популярность и любовь зрителей после съемок в таких телевизионных сериалах, как «Дерзкие и красивые», «Правила совместной жизни», «Большой ремонт» и других. На счету актрисы есть также роль в одном полнометражном комедийном фильме «Белые цыпочки».

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