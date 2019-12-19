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«Получаю больше»: актриса объяснила свой уход из Disney в порно

, 7:41 | Ниса Мурзанаева Видео 63

42-летней Мейтленд Уорд надоело изображать роль «мамочки» в фильмах известной кинокомпании.

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Фото, видео: Instagram @maitlandward

Американская актриса Мейтленд Уорд объяснила свой уход из кинокомпании Disney в порноиндустрию. По словам артистки, ей просто надоело играть роли благопристойных «мамочек», которые подбирал агент. Звезда также заявила — теперь ее заработок стал гораздо выше.

«Когда люди говорят, что мне пришлось пойти в порно, я смеюсь. Это хорошая работа, и я получаю больше денег сейчас», — поделилась знаменитость.

Так, по словам 42-летней Мейтленд Уорд, в месяц она может зарабатывать в порноиндустрии до 62 тысяч долларов (примерно 3,8 миллиона рублей), пишет Daily Beast.

Мейтленд Уорд приобрела популярность и любовь зрителей после съемок в таких телевизионных сериалах, как «Дерзкие и красивые», «Правила совместной жизни», «Большой ремонт» и других. На счету актрисы есть также роль в одном полнометражном комедийном фильме «Белые цыпочки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американская церковная проповедница стала порнозвездой.

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