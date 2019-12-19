Анастасия Вертинская отмечает 75-летний юбилей: как шла к успеху звезда СССР

Популярная советская актриса, одна из самых красивых женщин в киноиндустрии Анастасия Вертинская отмечает 75-летний юбилей. В праздничный день 5-tv.ru предлагает вспомнить лучшие роли звезды и узнать, как же красавице удалось достичь успеха.

Киноактриса родилась в 1944 году в семье знаменитого певца Александра Вертинского. Несколько лет после появления на свет будущая звезда вместе с семьей жила в роскошной гостинице «Метрополь». Дело в том, что родители знаменитости только-только вернулись на родину из Китая и еще не успели приобрести недвижимость.

На экранах Анастасия Вертинская дебютировала в 15 лет, сыграв главную роль в фильме «Алые паруса». После невероятного успеха картины, уже через год актриса снялась еще в одном шедевре кинематографа — «Человек-амфибия».

В течение карьеры звезда сыграла в более чем 20 фильмах. В том числе, Анастасия Вертинская снялась в известной экранизации шекспировской пьесы «Гамлет», киноэпопее «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Анне Карениной».

Однако теперь 75-летняя артистка полностью отошла от дел и вот уже несколько лет не принимает участия в театральных постановках или съемках в кино. Отныне звезда много времени посвящает помощи сыну Степану Михалкову — известному столичному ресторатору. Именно в заведении наследника под названием «Vаниль» актриса отметит свой день рождения.

«Мой сын — ресторатор, так что соберемся сегодня в ресторане. Будут друзья, родные, внуки и правнуки, которых у меня уже двое. Плодятся, ужас какой-то», — цитирует слова именинницы ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Вертинская поведала подробности романа с Кончаловским.