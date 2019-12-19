Сергей Шнуров удивился непьющим сварщикам в Волгодонске

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посетил завод «Росатома» в Волгодонске, где восхитился ростовскими сварщиками.
Музыкант был уверен, что профессия сварщика потеряла актуальность среди молодежи. После личного визита, сформировавшийся негативный образ специальности развеялся.
«Мощь поразила, поразило состояние и агрегатов, и состояние людей, все такие бодрые, удивлен, приятно удивлен», — признался артист.
Шнурову рассказали, что средняя заработная плата рабочего от 40 до 60 тысяч рублей в месяц, а профессия сварщика дает хорошие перспективы карьерного роста молодым специалистам. Сергей не стал скрывать, что с такими возможностями он сам бы легко сменил профессию.
«Сварщика попробовал, если мне понравится, если мне приглянется, то, конечно, приеду жить в Волгодонск, со своей группой буду вам тут мешать по ночам», — пошутил Сергей.
Позже певец выложил стихотворение на своей странице в Instagram, в котором поделился впечатлениями из поездки.
«Чтобы трезвого увидеть сварщика
В Волгодонск я метанулся пулей.
Он предстал передо мною в маске,
Я подумал, чтобы запах алкоголя
Не сочился. Оказалось сказки»;
Ранее 5-tv.ru писал, что Шнуров раскритиковал Гагарину за неумение выбирать песни подопечным.