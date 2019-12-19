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Сергей Шнуров удивился непьющим сварщикам в Волгодонске

, 9:59 | Алиса Старжевская Видео 174

Музыкант пообщался с сотрудниками завода по производству оборудования для атомных электростанций и даже подумал о смене работы.

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Фото, видео: Instagram @shnurovs

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посетил завод «Росатома» в Волгодонске, где восхитился ростовскими сварщиками.

Музыкант был уверен, что профессия сварщика потеряла актуальность среди молодежи. После личного визита, сформировавшийся негативный образ специальности развеялся.

Instagram @shnurovs

«Мощь поразила, поразило состояние и агрегатов, и состояние людей, все такие бодрые, удивлен, приятно удивлен», — признался артист.

Шнурову рассказали, что средняя заработная плата рабочего от 40 до 60 тысяч рублей в месяц, а профессия сварщика дает хорошие перспективы карьерного роста молодым специалистам. Сергей не стал скрывать, что с такими возможностями он сам бы легко сменил профессию.

«Сварщика попробовал, если мне понравится, если мне приглянется, то, конечно, приеду жить в Волгодонск, со своей группой буду вам тут мешать по ночам», — пошутил Сергей.

Позже певец выложил стихотворение на своей странице в Instagram, в котором поделился впечатлениями из поездки.

«Чтобы трезвого увидеть сварщика

В Волгодонск я метанулся пулей.

Он предстал передо мною в маске,

Я подумал, чтобы запах алкоголя

Не сочился. Оказалось сказки»;

Ранее 5-tv.ru писал, что Шнуров раскритиковал Гагарину за неумение выбирать песни подопечным.

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