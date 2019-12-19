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Дональд Трамп назвал объявление ему импичмента «политическим самоубийством» демократов

, 10:19 Эфирная новость 46

Президент США сделал заявление об импичменте, отметив, что его впервые проводят в стране безосновательно.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Конгресс США одобрил импичмент Дональда Трампа. За отставку главы Белого дома проголосовало больше половины конгрессменов. Дебаты не стали сюрпризом, как только демократы набрали большинство в палате представителей, это был лишь вопрос времени. В результате Трампа признали виновным в превышении полномочий и создании помех расследованию.

По первой статье импичмента — превышение полномочий — «за» проголосовали 230 человек, в том числе один независимый депутат, «против» — 197. Теперь решение за сенатом.

В свою очередь Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками в штате Мичиган заявил, что Демократическая партия США буквально совершила самоубийство своим голосованием в Палате представителей Конгресса.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. <…> Это они должны быть привлечены к ответственности, каждый из них», — отметил президент США.

Корреспондент МИЦ «Известия» Никита Гмыза о самых горячих дебатах в США. Подробности в репортаже.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, поводом для разбирательства стали подозрения, что Дональд Трамп вступил в сговор с властями Украины и якобы просил их вмешаться в выборы 2020 года с целью обеспечить свое переизбрание на второй срок.

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