Дональд Трамп назвал объявление ему импичмента «политическим самоубийством» демократов

Конгресс США одобрил импичмент Дональда Трампа. За отставку главы Белого дома проголосовало больше половины конгрессменов. Дебаты не стали сюрпризом, как только демократы набрали большинство в палате представителей, это был лишь вопрос времени. В результате Трампа признали виновным в превышении полномочий и создании помех расследованию.

По первой статье импичмента — превышение полномочий — «за» проголосовали 230 человек, в том числе один независимый депутат, «против» — 197. Теперь решение за сенатом.

В свою очередь Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками в штате Мичиган заявил, что Демократическая партия США буквально совершила самоубийство своим голосованием в Палате представителей Конгресса.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. <…> Это они должны быть привлечены к ответственности, каждый из них», — отметил президент США.

Корреспондент МИЦ «Известия» Никита Гмыза о самых горячих дебатах в США. Подробности в репортаже.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, поводом для разбирательства стали подозрения, что Дональд Трамп вступил в сговор с властями Украины и якобы просил их вмешаться в выборы 2020 года с целью обеспечить свое переизбрание на второй срок.