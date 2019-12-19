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  4. Водитель такси изнасиловал четырехлетнюю девочку в машине в Петербурге

Водитель такси изнасиловал четырехлетнюю девочку в машине в Петербурге

, 11:10 | Ниса Мурзанаева Видео 306

По словам матери пострадавшей, над ребенком надругался 27-летний гражданин Узбекистана.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Махонин

Водитель такси изнасиловал четырехлетнюю девочку в собственном автомобиле в Санкт-Петербурге. С заявлением в отдел полиции по Красносельскому району обратилась 32-летняя мать пострадавшей. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что инцидент произошел накануне вечером. По ее словам, преступление совершил 27-летний гражданин Узбекистана, имеющий регистрацию в Северной столице. Мать несовершеннолетней утверждает, что насильственные действия сексуального характера мужчина осуществил в машине марки Volkswagen Polo.

В настоящий момент правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы направлены в Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичка вместе с сожителем изнасиловала несовершеннолетнюю племянницу.

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