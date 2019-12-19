Видео: Актриса сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова показала энергичные танцы

Актриса Лиза Арзамасова уже давно переросла свою героиню сериала «Папины дочки» Галину Сергеевну. Девушка повзрослела, стала настоящей красавицей и востребованной актрисой — Лиза играет в театре и снимается в кинокартинах известных режиссеров. На днях она выложила в Instagram короткое видео со странными танцами.

В ролике девушка была в двух образах. К длинному платью в горошек Арзамасова подобрала прическу с локонами и завила челку. Лиза чувствовала себя расковано, кокетничала и показывала в танце стройные длинные ноги. Второй образ показался поклонникам более домашним и уютным — артистка примерила длинное платье-оверсайз, похожее на ночную сорочку, а на плечи накинула белую накидку с нейтральным принтом.

Лиза призналась в посте, что сначала ролик выложила в сторис социальной сети, но подписчики попросили сохранить короткое видео в ленте. По словам Арзамасовой, стильные образы она примерила для фотосессии в журнале, а настроение в тот день располагало к энергичным танцам.

«Только исчезли вчерашние сториз с фотосессии, как мои темпераментные подписчики затребовали: верни! Возвращаю! Оставляю в ленте для настроения. Больше — в сториз! Танцуйте! По поводу и без повода! Иногда помогает», — написала под видео артистка.

Фолловеры восхитились, как свободно Лиза чувствует себя в кадре и какой позитив она излучает.

«Талантливый человек талантлив во всем»;

«Ах какие веселые танцы»;

«Классный танец, тоже пошла в отрыв. Спасибо за настроение», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арзамасова рассказала о своей диете.