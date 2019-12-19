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МВД проводит проверку нарушения госконтракта по страхованию жизни полицейских

, 15:31 | Василий Заика 6

При этом официальный представитель ведомства Ирина Волк опровергла информацию об обысках у главы департамента материального и технического обеспечения ведомства Виталия Сидоренко.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Министерство внутренних дел РФ инициировало проверку нарушения государственного контракта по страхованию жизни полицейских, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, следственные действия проводятся сотрудниками главного управления собственной безопасности ведомства по поручению московского СК в рамках расследования уголовного дела по статье «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации».

При этом представитель МВД опровергла информацию, распространенную в ряде СМИ и социальных сетях об обысках у главы департамента материального и технического обеспечения ведомства, генерал-майора Виталия Сидоренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД проверяет задержание пьяным за рулем высокопоставленного силовика в Югре.

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