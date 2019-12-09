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Автомобиль сбил четырех пешеходов в Пермском крае, трое погибли

, 22:24 | Нюра Незванова 39

Авария произошла в Нытвенском районе 9 декабря.

Фото: ТАСС/Алеев Егор

Автомобиль совершил наезд на четверых пешеходов в Нытвенском районе Пермского края. Как стало известно 5-tv.ru, три человека скончались на месте, еще одного госпитализировали, врачи оценивают его состояние как легкое.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности ДТП с сыном Валерии и его девушкой под Петербургом. Сообщается, что в момент ЧП за рулем была его девушка. У нее перелом руки. У Арсения травма лица. Молодые люди вели трансляцию своего путешествия в интернете. И собирались сделать сюрприз Валерии. У певицы был концерт в Петербурге.

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