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Певица Виктория Дайнеко показала сексуальные фото в постели

, 14:47 | Алиса Старжевская Видео 1 460

В своем блоге девушка выложила уютные снимки «с перчинкой».

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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko

Обворожительная Вика Дайнеко опубликовала в Instagram пикантные фотографии, на которых нежится в уютной постели среди кучи подушек.

Девушка надела теплую пижаму и оголила стройные ноги. Сексуальный ночной комплект выигрышно смотрится на Дайнеко — мини-шорты обтягивают красивые бедра звезды. Вика надела кофту с длинными рукавами, но решила пококетничать и игриво показала ключицы и плечи.

Instagram @victoriadaineko

Украсили образ девушки естественный макияж, лучезарная улыбка и волосы, уложенные в струящиеся локоны.

Подписчики одарили звезду яркими и приятными комплиментами.

«Очень сексуальная киса»

«Улыбайся чаще, очень красиво»

«Худышка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дайнеко призналась, что ей тяжело дружить с Воробьевым.

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