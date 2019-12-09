  1. Пятый канал
  4. «Слишком хорошо отношусь»: Дайнеко призналась, что ей тяжело дружить с Воробьевым

«Слишком хорошо отношусь»: Дайнеко призналась, что ей тяжело дружить с Воробьевым

, 11:50 | Карина Бернтгольц 894

Российская певица дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с бывшими возлюбленными.

Российская поп-исполнительница Виктория Дайнеко дала откровенное интервью порталу Wday.ru, во время которого рассказала, каково это — общаться с бывшими возлюбленными. Знаменитость разошлась с музыкантом Алексеем Воробьевым еще в 2012 году, однако после этого не раз появлялась с ним вместе на публике и даже выпустила с певцом совместный клип.

Наблюдая за жизнью звездной пары, фанаты решили, что популярные певцы вновь воссоединились, однако слухи не подтвердились. По словам артистки, их отношения с Воробьевым — исключительно дружеские. Хотя не выходить за грань такого формата общения иногда бывает очень трудно, призналась светская львица. Вероятно, былые чувства до сих пор дают о себе знать.

«Что касается чувств… Наверное, было непросто. Я избегаю общения с Алексеем не потому, что я к нему плохо отношусь, нет. Скорее наоборот, местами я слишком хорошо к нему отношусь, чтобы поддерживать дружескую грань общения. Когда появилась эта песня, очень многое вспомнилось, были задействованы настоящие чувства», — поделилась Дайнеко.

Поп-дива отметила, что в любом романе главное — во время отпустить человека и не цепляться за отношения. Самой звезде удается поддерживать дружеский контакт со всеми бывшими избранниками. А все потому, что она ни на кого не держит зла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Дайнеко станцевала в топе без нижнего белья.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Стоп! Красный! Астрологи назвали цвета, которые могут навлечь несчастье в 2020 году

Последние новости

12:27
«Намеренно укрывают детей от полиции»: Пиар-директор Зайцевой о похищении ее дочек
12:18
Отец Жанны Фриске рассказал, на что Шепелев тратит наследство сына певицы
12:05
Мэр Липецка прокомментировала видео нецензурного разговора со строителями
11:50
«Слишком хорошо отношусь»: Дайнеко призналась, что ей тяжело дружить с Воробьевым
11:45
Ребенок сгорел в ДТП с автобусом в Пензенской области
11:41
WhatsApp представил новую функцию

Сейчас читают

Гороскоп на 9 декабря: предсказание для вашего знака зодиака
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]