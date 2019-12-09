«Слишком хорошо отношусь»: Дайнеко призналась, что ей тяжело дружить с Воробьевым

Российская поп-исполнительница Виктория Дайнеко дала откровенное интервью порталу Wday.ru, во время которого рассказала, каково это — общаться с бывшими возлюбленными. Знаменитость разошлась с музыкантом Алексеем Воробьевым еще в 2012 году, однако после этого не раз появлялась с ним вместе на публике и даже выпустила с певцом совместный клип.

Наблюдая за жизнью звездной пары, фанаты решили, что популярные певцы вновь воссоединились, однако слухи не подтвердились. По словам артистки, их отношения с Воробьевым — исключительно дружеские. Хотя не выходить за грань такого формата общения иногда бывает очень трудно, призналась светская львица. Вероятно, былые чувства до сих пор дают о себе знать.

«Что касается чувств… Наверное, было непросто. Я избегаю общения с Алексеем не потому, что я к нему плохо отношусь, нет. Скорее наоборот, местами я слишком хорошо к нему отношусь, чтобы поддерживать дружескую грань общения. Когда появилась эта песня, очень многое вспомнилось, были задействованы настоящие чувства», — поделилась Дайнеко.

Поп-дива отметила, что в любом романе главное — во время отпустить человека и не цепляться за отношения. Самой звезде удается поддерживать дружеский контакт со всеми бывшими избранниками. А все потому, что она ни на кого не держит зла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Дайнеко станцевала в топе без нижнего белья.