«Зеленая альтернатива» проверит законность работы елочных базаров в России

Политическая партия «Зеленая альтернатива» намерена проверить законность работы елочных базаров в стране. Рейды, направленные на выявление незаконных торговых точек, пройдут в четырех регионах России — Москве, Московской области, Петербурге и Владимире.

Руководствуясь Законом о защите прав потребителей, активисты ячейки попросят продавцов предъявить документы, подтверждающие законность происхождения «зеленых красавиц», а также разрешение на торговлю и договор с лесхозом или питомником.

Отмечается, что легальные торговые точки должны быть оборудованы вывесками «Елочный базар» и содержать информацию о продавце и стоимости реализуемого товара.

По словам члена оргкомитета «Зеленой Альтернативы» Руслана Хвостова, партия выступает категорически против вырубки елей ради развлечений и обогащения.

«Сегодня официально открываются большинство елочных базаров по всей стране. Мы естественно против варварской вырубки деревьев ради потехи. Но люди существа порочные — одни наживаются на традициях, другие покупают убитую ель и радостно ее наряжают, называя почему-то „живой“. А потом выкидывают», — сказал Руслан Хвостов.

Активист отмечает, что к середине января все дворы оказываются заваленными выброшенными символами Нового года и с точки зрения законодательства «это варварство» не запрещено. Руслан Хвостов добавил, что в российской столице проверочные мероприятия стартуют 20 декабря в 14.00.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как без природных потерь встретить Новый год.