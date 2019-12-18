Ирина Шейк показала нового мужчину в своей постели

Недавно появились слухи о том, что у 33-летней модели Ирины Шейк появился новый бойфренд — британский фэшн-фотограф Рован Папье. В начале декабря она решила подтвердить это и показала, как она общается с возлюбленным по видеосвязи перед сном.

В новом видео Шейк продемонстрировала, как ее парень лежит в постели в гостиничном номере. В кадре он слушает музыку на своем смартфоне и выглядит очень довольным. Ролик звезда разместила в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @irinashayk

В свою очередь фотограф также опубликовал видео с Ириной. Британец заснял звезду в момент ее прыжка на кровать в одном халате и без макияжа. Судя по всему, она только вышла после душа.

«Когда ты врываешься в 2020 год», — оставил шутливую подпись Рован.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Шейк посверкала грудью рядом с красавцем на вечеринке.