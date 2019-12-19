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Леонид Слуцкий займет пост главного тренера ФК «Рубин»

, 18:03 | Алиса Старжевская Видео 13

Контракт Слуцкого с клубом рассчитан на пять лет. Он сменил на посту главного тренера Романа Шаронова.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Известный футбольный тренер и спортивный комментатор Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин», пишет ТАСС.

После того, как пост тренера «Рубина» покинул Роман Шаронов, полномочия главного тренера команды перешли Эдуардо Докампо. Испанец руководил клубом и тренерским штабом формально из-за отсутствия у россиянина тренерской лицензии Pro.

Последним клубом, которым руководил Слуцкий с июля 2018 года по ноябрь 2019-го стал голландский «Витесс».

Сейчас известному тренеру 48 лет. Он работал в английском и российских футбольных клубах на аналогичной должности. Под его руководством ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а Леонид был трижды признан лучшим тренером года в России. В 2016 году сборная России по футболу выступала под его руководством на чемпионате Европы.

«Рубин» занял 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах.

Ранее 5-tv.ru писал, что встречу «Барселоны» и «Реала» в Испании превратили в политическую акцию протеста.

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