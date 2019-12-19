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  4. Сына бывшего президента Грузии ранили в центре Тбилиси

Сына бывшего президента Грузии ранили в центре Тбилиси

, 20:44 | Карина Бернтгольц 36

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Фото: picture alliance / zb

Сын бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне был ранен в центре Тбилиси. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД, после ЧП пострадавшего повезли в больницу.

Информация о состоянии Цотне уточняется. На данный момент не известно, какого характера ранение ему было нанесено.

По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «попытка умышленного убийства». В соответствии с местным законодательством, наказание для арестованного по данной статьей представляет собой лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

О личностях предположительных преступников ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина с ножом напал на двух полицейских в Саратовской области

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