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  4. Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты

Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты

, 0:19 | Мия Субботина Видео 35

Победительница шоу «Холостяк» решила продемонстрировать квартиру, где проживает с топ-менеджером «Газпром-Медиа».

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Фото, видео: Instagram @klyukina_d, YouTube / KLUKVA

Известная российская модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина похвасталась их с мужем Владимиром Чоповым, топ-менеджером компании «Газпром-Медиа», апартаментами. Звезда романтического шоу сейчас живет в одном из элитных жилых комплексов столицы.

25-летняя девушка сняла влог, где показала, как украшает свою квартиру к Новому году. Кстати, она довольно-таки уютная, просторная и светлая. Модель продемонстрировала красивую спальню и роскошную гостиную, которая плавно переходит в кухню. На ней есть модная барная стойка.

В интерьере квартиры звезды преобладают светлые тона. Апартаменты обставлены дорогой мебелью, а люстры в квартире сделаны из хрусталя.

О романе Клюкиной и Чопова стало известно в начале года. Будущие супруги познакомились во время работы, однако позже их деловые отношения переросли в романтические. Церемония бракосочетания состоялась осенью в Италии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Клюкина в одном одеяле встретила утро на берегу океана.

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