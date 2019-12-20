Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты

Известная российская модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина похвасталась их с мужем Владимиром Чоповым, топ-менеджером компании «Газпром-Медиа», апартаментами. Звезда романтического шоу сейчас живет в одном из элитных жилых комплексов столицы.

25-летняя девушка сняла влог, где показала, как украшает свою квартиру к Новому году. Кстати, она довольно-таки уютная, просторная и светлая. Модель продемонстрировала красивую спальню и роскошную гостиную, которая плавно переходит в кухню. На ней есть модная барная стойка.

В интерьере квартиры звезды преобладают светлые тона. Апартаменты обставлены дорогой мебелью, а люстры в квартире сделаны из хрусталя.

О романе Клюкиной и Чопова стало известно в начале года. Будущие супруги познакомились во время работы, однако позже их деловые отношения переросли в романтические. Церемония бракосочетания состоялась осенью в Италии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Клюкина в одном одеяле встретила утро на берегу океана.