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На Невском проспекте снова произошло ДТП с вылетом на пешеходную зону

, 22:50 | Валентин Черников Видео 47

Иномарки столкнулись на главной улице города, выехав на «зебру» и тротуар.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Очередное ДТП с вылетом на пешеходную зону произошло на Невском проспекте в Петербурге. Черный Volkswagen и белый Lexus лоб в лоб столкнулись возле Екатерининского сквера, напротив театра комедии имени Акимова.

В результате аварии Volkswagen выехал на первую полосу движения, а Lexus оказался на тротуаре, частично зацепив пешеходный переход между Садом Дворца творчества юных и площадью Островского. Как уточняют очевидцы, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Участок происшествия огорожен пожарной машиной.

Главная улица города только за 2019 год не в первый раз отметилась подобным ДТП. Ранее 5-tv.ru писал, что иномарка после аварии выехала на тротуар на Невском проспекте возле дома 88.

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