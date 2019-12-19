На Невском проспекте снова произошло ДТП с вылетом на пешеходную зону

Очередное ДТП с вылетом на пешеходную зону произошло на Невском проспекте в Петербурге. Черный Volkswagen и белый Lexus лоб в лоб столкнулись возле Екатерининского сквера, напротив театра комедии имени Акимова.

В результате аварии Volkswagen выехал на первую полосу движения, а Lexus оказался на тротуаре, частично зацепив пешеходный переход между Садом Дворца творчества юных и площадью Островского. Как уточняют очевидцы, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Участок происшествия огорожен пожарной машиной.

Главная улица города только за 2019 год не в первый раз отметилась подобным ДТП. Ранее 5-tv.ru писал, что иномарка после аварии выехала на тротуар на Невском проспекте возле дома 88.