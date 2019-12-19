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«Вот это зверюга»: Тарзан взбудоражил поклонниц в маске кентавра

, 23:15 | Мия Субботина Фото 238

Сергей Глушко пригласил своих фанаток на предстоящие шоу.

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Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Артист Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился откровенным фото и вновь восхитил фанаток своей подтянутой фигурой. Мужчина позирует с голым торсом в профиль в белой маске кентавра с рогами. Кадр супруг певицы Наташи Королевой опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Вы все приглашены!» — подписал пост мужчина.

Многочисленные поклонницы осыпали любимчика восхищенными комментариями под постом. Больше всего их привлекли бицепсы и накаченные ягодицы звезды.

«Вот это зверюга»;

«Прекррррасный козлик!!!!!!!!»;

«Я аж увеличила фото!»;

«Красавчик!» –написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обнаженный Тарзан в костюме Деда Мороза восхитил фанаток.

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