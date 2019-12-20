Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 декабря всем знакам зодиака стоит воздержаться от вторжения в личное пространство посторонних людей, постарайтесь избегать ненужных контактов. День подходит для творчества, неторопливых прогулок и нешумных посиделок с самыми близкими друзьями.
♈ Овен
Овны, не позволяйте мироустройству огорчать вас. Обман — это инструмент, используемый трусами, поэтому иногда единственный способ выиграть — это вообще не играть. Стресс, который вы ощущаете сейчас, — признак того, что вы позволяете чьим-то интригам плохо влиять на вас. Научитесь уходить от токсичных сред, людей и ситуаций. Это не поражение, а победа, которая предполагает постоять за себя, когда это необходимо.
Космический совет: иногда единственный способ выиграть — не играть вообще.
♉ Телец
«… Когда вы выйдете из бури, вы уже не будете тем же человеком, который в нее вошел». Эти слова Харуки Мураками наглядно иллюстрируют ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Трансформация не всегда имела для вас смысл, особенно когда вы находились на стадии кокона в своем существовании. Но вы все равно прошли через это. Вы бросили себе вызов и то, что вы обнаружили на другом конце пути — это и есть естественное состояние вашего бытия.
♊ Близнецы
Джозеф Кэмпбелл однажды сказал: «Ваше священное место там, где вы можете находить себя снова и снова». Пусть его слова вдохновят вас вернуться в свою магическую нору — в лабораторию, где вы можете позволить своему творческому гению взять поводья в свои руки. Ваш шедевр все еще находится в зачаточном состоянии и еще не готов к большому дебюту. Быть последовательным в своих усилиях нелегко, но в любом случае испытайте себя. У вас есть все необходимое, чтобы превратить этот проект в большой успех.
♋ Рак
Ваш энтузиазм заразителен, когда вы переходите от одного достижения к другому. Люди тянутся к вам не без причины, они хотят сотрудничать с вами, чтобы стать частью большого волшебства. Делитесь любовью свободно, но не без оглядки — вполне вероятно в вашем окружении притаились несколько дементоров.
Космический совет: прочертите границы, где это необходимо.
♌ Лев
«В центре вашего существа уже есть ответ; вы знаете, кто вы и чего именно хотите». Задумайтесь над этими словами Лао Цзы, когда перестраиваетесь с целью своей души. Если ваш опыт чему-то и научил вас, так это тому, что настоящее путешествие находится внутри. Сейчас не время для веселой вечеринки. Вместо этого устройте интимный ужин с ближайшими друзьями.
♍
Дева
Это чувство блаженства, которое вы сейчас испытываете, является результатом вашей самостоятельной работы. Связь со своим внутренним Богом помогла вам осознать, что бразды правления жизнью всегда были в ваших собственных руках. У вас есть возможность достичь всего, чего вы хотите, пока вы действуете в контексте безусловной любви и веры. Продолжайте идти по пути преображения и в конечном итоге вы обретете то, что ищете. Может ли ваш опыт принести пользу другому? Не стесняйтесь делиться своими знаниями.
Космический совет: не стесняйтесь делиться своими знаниями.
♎ Весы
«Либо вы поддерживаете видение, либо вы поддерживаете разделение», — сказал Саджи Идзиеми. За какую команду вы играете? Вы уверены, что ваша мантра — «сотрудничество над конкурентами»? Как только вы перестанете действовать от эго, сможете понять, что каждый человек в вашей команде охотно и страстно работает над тем же видением. Посмотрите, как вы можете добиться большей синергии в коллективе.
Космический совет: доверьтесь командному духу.
♏ Скорпион
Чем больше желание, тем больше усилий нужно приложить. Не делайте ошибку, полагая, что вы должны сделать всю работу самостоятельно. Настоящим преимуществом лидера является его способность делегировать поставленные задачи нужным людям. Создайте сильную команду, состоящую из людей, которые разделяют ваше видение. Поверьте, что тяжелая работа будет достойно вознаграждена.
Космический совет: соберите сплоченную команду.
♐ Стрелец
Тяжелая работа наконец приносит свои плоды. Поздние ночи, переходящие в раннее утро, окупаются так, как вы даже не мечтали. Откройтесь для изобилия и процветания, которые стучатся в вашу дверь. Но это история не только об успешной карьере и больших деньгах. Речь идет о радости и удовлетворении, которые вы получаете, делая именно то, для чего пришли в этот мир. PS: Устройте себе несколько поблажек сегодня.
Космический совет: позвольте себе сегодня маленькие слабости.
♑ Козерог
Нет необходимости вглядываться в хрустальный шар. Продолжайте идти по выбранному пути, необходимая информация будет предоставлена вам в нужное время. Иногда вам просто стоит довериться своему внутреннему компасу, магическому. Перед некоторыми из вас сегодня встанет вопрос: «К чему я испытываю наибольшую страсть?» Вам не придется переворачивать свою жизнь с ног на голову, когда ваше подсознание даст вам ответ. Но некоторые незначительные изменения могут иметь большое значение.
Космический совет: доверьтесь своему внутреннему компасу.
♒ Водолей
«Все, что выходит за рамки умеренности, имеет нестабильную основу», полагал римский философ Сенека. Как вы относитесь к его теории, и что вам нужно скорректировать? Никаких излишеств! Звезды просят вас найти внутреннее равновесие, причем прямо сейчас. Некоторым из вас также необходимо применить правило умеренности к своей диете.
Космический совет: выберите средний путь.
♊ Рыбы
Вы застряли из-за отсутствия вариантов или из-за нежелания что-то менять? Вы выбрали безопасный и удобный путь, но он скучный до такой степени, что это вызовет застой. Звезды напоминают, что ваша страсть — это топливо, которое принесет огромные преобразования. Шагните на незнакомые территории, доверьтесь себе и рискните.
Космический совет: отпустите ложное чувство безопасности и следуйте своему сердцу.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря.