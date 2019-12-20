Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 декабря всем знакам зодиака стоит воздержаться от вторжения в личное пространство посторонних людей, постарайтесь избегать ненужных контактов. День подходит для творчества, неторопливых прогулок и нешумных посиделок с самыми близкими друзьями.

♈ Овен

Овны, не позволяйте мироустройству огорчать вас. Обман — это инструмент, используемый трусами, поэтому иногда единственный способ выиграть — это вообще не играть. Стресс, который вы ощущаете сейчас, — признак того, что вы позволяете чьим-то интригам плохо влиять на вас. Научитесь уходить от токсичных сред, людей и ситуаций. Это не поражение, а победа, которая предполагает постоять за себя, когда это необходимо.

Космический совет: иногда единственный способ выиграть — не играть вообще.

♉ Телец

«… Когда вы выйдете из бури, вы уже не будете тем же человеком, который в нее вошел». Эти слова Харуки Мураками наглядно иллюстрируют ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Трансформация не всегда имела для вас смысл, особенно когда вы находились на стадии кокона в своем существовании. Но вы все равно прошли через это. Вы бросили себе вызов и то, что вы обнаружили на другом конце пути — это и есть естественное состояние вашего бытия.

Космический совет: вы находитесь на другой стороне трансформации.

♊ Близнецы

Джозеф Кэмпбелл однажды сказал: «Ваше священное место там, где вы можете находить себя снова и снова». Пусть его слова вдохновят вас вернуться в свою магическую нору — в лабораторию, где вы можете позволить своему творческому гению взять поводья в свои руки. Ваш шедевр все еще находится в зачаточном состоянии и еще не готов к большому дебюту. Быть последовательным в своих усилиях нелегко, но в любом случае испытайте себя. У вас есть все необходимое, чтобы превратить этот проект в большой успех.

Космический совет: магия, которую вы ищете, находится внутри вас.

♋ Рак

Ваш энтузиазм заразителен, когда вы переходите от одного достижения к другому. Люди тянутся к вам не без причины, они хотят сотрудничать с вами, чтобы стать частью большого волшебства. Делитесь любовью свободно, но не без оглядки — вполне вероятно в вашем окружении притаились несколько дементоров.

Космический совет: прочертите границы, где это необходимо.