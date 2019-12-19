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«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта на транзит газа до 1 января

, 7:53 | Ниса Мурзанаева Видео 16

Договор на поставку российского топлива через Украину в Европу истекает 31 декабря 2019 года.

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Фото, видео: ТАСС / Анна Марченко, 5-tv.ru

Руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев высказался по поводу ситуации с подписанием нового контракта на транзит газа из России. По мнению главы энергетической компании, шансов на то, что договор будет принят обеими сторонами до 1 января, очень мало.

«Вероятность подписания нового контракта до 1 января очень-очень маленькая. В математике есть такая концепция — непрерывно стремится к нулю с каждой минутой. Но надеемся на лучшее», — сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» оценил вероятность подписания контракта на транзит российского топлива на встрече, посвященной созданию нового оператора газотранспортной системы Украины. Дискуссию транслировали в официальном Facebook-аккаунте украинской компании.

Контракт на поставку газа из России через Украину в Европу истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что компания «Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по газу с Россией.

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