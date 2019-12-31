Зеркальное число 2020 в нумерологии называется ангельской датой, то есть, по утверждению мистиков, содержит в себе некое послание высших сил, а потому нумерологи пытаются заранее просчитать, что человечеству сулит грядущий високосный год Белой Металлической Крысы. Как пишет интернет-портал DailyHoro, на все события в предстоящем году будет влиять число четыре. Оно получается при сложении цифр 2020: 2+0+2+0=4. Четверку можно использовать как талисман удачи.

Это число несет в себе стабильность и процветание, однако, чтобы достичь их, потребуется приложить усилия и быть предельно внимательными. Нумерологи советуют обращать особое внимание на события, которые на первый взгляд кажутся случайными, но при детальном рассмотрении заключают в себе послание. Благодаря интуиция можно предвидеть неприятности и успеть предотвратить их.

Специалисты предсказывают, что 2020 будет щедр на судьбоносные события. Год должен быть удачным для серьезных перемен, поднимающих на следующую ступень развития. А чтобы все произошло гладко, рекомендуется обращаться не только к помощи талисманов, но и напрямую к Высшим Силам, в том числе к ангелу-хранителю.

Однако, по словам нумерологов, в наступающем году не стоит ждать стремительного карьерного роста. Ничем не подкрепленные иллюзии и спешка могут оказаться фатальными. «Зеркальная» дата не терпит обмана, как и Белая Металлическая Крыса, которая отличается ответственностью и требует взвешенных поступков. Мечты можно будет достичь лишь планомерно продвигаясь шаг за шагом.

Для личных отношений 2020 год должен стать удачным — благодаря четверке, которая будет влиять на все происходящее. Она отвечает за гармонию. Период будет очень благоприятным для начала романтических отношений, но только для тех, что будут строиться на основе искренности и открытости. Как и в бизнесе, в любви Крыса обмана не простит. Что касается семейных пар, то им нумерологи обещают жизнь спокойную, как «зеркальную гладь озера», однако лишь в том случае, если супруги сами не станут возмущать ее придирками и беспочвенными конфликтами. Кроме того, чтобы не нарушать гармонию, специалисты советуют парам по возможности не расставаться на длительный срок, а в путешествие отправляться вместе.

На здоровье, как эмоциональное, так и физическое, четверка тоже должна повлиять положительно. Однако терять бдительность нельзя, и особое внимание следует уделять укреплению иммунитета и физическим нагрузкам.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, известная по ток-шоу «Давай поженимся!» астролог Василиса Володина рассказала, какие периоды 2020 года будут определять разные аспекты взаимоотношений.