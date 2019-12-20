Поправки в закон «О полиции»: что кардинально изменится для россиян

Российских полицейских обяжут оперативно искать пропавших людей. Поправки в закон «О полиции» разработали в Госдуме.

Шансы найти исчезнувших живыми порой тают с каждой минутой, но в первые часы люди, как правило, могут рассчитывать только на помощь волонтеров. Полиция выходит на поиски сразу, только если пропал ребенок. В случае со взрослыми работа начинается лишь спустя трое суток.

Теперь ситуация должна измениться. Но активисты поисковых отрядов предлагают на этом не останавливаться и сделать поиски еще эффективнее. Каким образом, узнал Иван Уваров.

Это объявление больше не актуально. Виктора Степановича уже нашли волонтеры. Накануне он вышел погулять, а дорогу домой забыл. Забыл он и специальные часы — с GPS-передатчиком.

«Если два раза нажать на кнопку SOS, то приходит уведомление, что человек потерялся, мне на телефон», — рассказывает волонтер.

Связи с Виктором Степановичем не было целых двенадцать мучительных для дочери часов. Полина уверена, если бы полиция подключилась к поискам — ее отца нашли бы гораздо быстрее.

Но это история счастливого спасения. 23-х летнюю москвичку Наталью Меламед волонтеры искали десять дней. Девушку обнаружили мертвой. Родственники уверены: если бы полиция сразу начала расследование, трагедии можно было бы избежать. Таких историй — много. Потому теперь в Госдуме готовят поправки в закон «О полиции». Предлагают понятие «пропавший без вести» заменить на «исчезнувший внезапно без видимых на то причин».

«Человека нет, документы дома, деньги дома, одежда не по сезону. Все эти вещи дают основание полагать, что что-то произошло с человеком. Все это в совокупности будет стимулировать организацию розыска более оперативную», — поясняет депутат Госдумы Василий Пискарев.

Если пропадает ребенок, полиция сразу же выходит на поиски. В остальных случая искать начинают, как правило, через трое суток после обращения родственников.

«Для пожилого человека в связи с какими-то заболеваниями, может быть крайне важно, чтобы его начали искать сразу, пока ситуация не стала из какой-то обратимо критической или необратимой», — говорит спасатель поисково-спасательного отряда «Экстремум» Александр Саминская.

Согласно новым поправкам, правоохранителей обяжут после принятия заявления сразу же обзвонить больницы и морги и уведомить родственников о том, где находится пропавший. Но что делать с теми, кто не хочет, чтобы их искали?

«Бессмысленно будем гонять людей по загулявшим родственникам, по пропавшим мужьям или женам», — считает президент Российской секции международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов.

Работы у полицейских, действительно, прибавится. При задержании они будут обязаны рассказать человеку обо всех его правах. Сейчас это происходит на добровольных началах. Кроме того, задержанный получит право на один телефонный звонок не просто близкому родственнику, а, например, другу или приятелю.

И еще одна поправка в закон. Вы находитесь в городе, а на ваш земельный участок, например дачный, проникли воры. Как только об этом стало известно правоохранителям, они будут обязаны сообщить хозяину о непрошенных гостях. Сейчас такая практика распространена на кражи квартир.

Еще одну поправку к закону о полиции готовы предложить волонтеры. Спасатели или полицейские должны иметь доступ к GPS данным мобильного телефона пропавшего. Сейчас получить их можно только с согласия отдельных спецслужб.

«У нас есть множество случаев, когда мы человека находили на третьи сутки с включенным работающим телефоном, а человек просто не может ответить», — поясняет координатор поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Виктор Витюк.

Пока эта идея еще не включена в поправки к закону «О полиции». Текст которых согласовывается. Документ готовят ко второму чтению. Возможно к этому моменту будет утвержден вариант, который устроит всех: полицию, волонтеров и родственников пропавших без вести.