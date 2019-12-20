Почему для России так важен День чекиста

В России профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО ежегодно отмечают 20 декабря. В мире довольно мало государств, в которых спецслужбы имеют свое официальное государственное торжество. Однако именно эти люди заслуживают особого почета и уважения, ведь они чаще других сталкиваются с жуткими преступлениями и нередко отдают жизни в борьбе со злом.

Традиция отмечать профессиональные праздники зародилась еще в Советском союзе. В СССР было принято чествовать работников различных отраслей — начиная с ученых и заканчивая трактористами. Подобное поощрение государством рутинного труда прижилось в обществе и стало наследием современной России. Для Запада подобные ценности не являются типичными, поэтому страны-исключения, в которых чествуют сотрудников различных сфер, лишь подтверждают общие правила.

Профессиональных праздников в России великое множество. В одном только декабре, помимо Дня работника органов безопасности РФ, отмечаются также день юриста, сотрудника МЧС и энергетика. Традиция чествования работников государством, определенно, хорошее «наследство» советской эпохи.

В Соединенных Штатах вдвое больше агентов спецслужб, чем в России

На Западе существует легенда о том, что почти миллионная армия агентов российских спецслужб вездесуща, следит за иностранцами и держит в страхе весь мир. В Российской Федерации проживают более 140 миллионов человек, однако сотрудников органов безопасности в стране насчитывается чуть больше 50 тысяч. При этом цифра включает в себя не только количество работников Федеральной службы безопасности (ФСБ), но и тех, кто трудится в Службе внешней разведки (СВР), Федеральной службе охраны (ФСО) и других ведомствах.

Стоит отметить, что в Америке структура органов безопасности намного многочисленнее и шире. В 17 спецслужбах США работают более ста тысяч человек. При этом никому и в голову не приходит обвинить Соединенные Штаты в том, что они контролируют и следят за жизнью иностранных граждан в режиме нон-стоп. Также известно, что американский военный бюджет (700 миллиардов долларов) в десять раз превышает российский. Именно из такого бюджета выделяются средства на содержание работников органов безопасности.

Спецслужбы Запада могли бы взять с российских коллег пример: за 2019 год сотрудникам органов безопасности в России удалось изобличить 78 ячеек международных террористических организаций. Однако ни одного теракта допущено не было. При этом 20 лет назад взрывы в метрополитене, жилых помещениях были неотъемлемой частью российской действительности. В то время как страны Европы спокойно существовали, наслаждаясь мирной жизнью.

Последние 20 лет для России стали временем больших перемен. Благодаря жесткой позиции президента страны Владимира Путина и его поддержке спецслужб, уровень безопасности в столице РФ стал выше, чем во многих других городах Европы.

Чудесные изменения произошли и на Северном Кавказе. Кажется, только недавно радикальные группировки, спонсируемые международными террористами, держали в страхе весь регион. Однако благодаря приходу «бывшего сотрудника КГБ Путина» и плодотворной работе органов госбезопасности чеченская столица Грозный была полностью восстановлена и стала символом политического курса Путина.

То, что Владимир Путин является бывшим работником органов безопасности является прецедентом для мировой политической арены. Известно, что 41-й американский президент Джордж Буш-старший руководил в 70-е годы Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

Борьба с международным терроризмом

Сложность работы людей в спецслужбах заключается в том, что их профессионализм практических не заметен для обывателей. Зато провалы сотрудников органов безопасности оборачиваются для мирового сообщества настоящими трагедиями с человеческими жертвами и разрушениями.

Главная задача специальных служб состоит в том, чтобы избавить мир от международного терроризма. Нельзя считать, что угрозы в XXI веке могут исчезнуть с лица земли. Целью также является избавление общества от «вбросов» в массовую культуру, связанных с поощрением экстремизма. Например, создатели голливудских фильмов вроде «Отряда самоубийц» и «Джокера» даже не хотят скрывать общего посыла кинокартин. Сейчас в эпоху глобализации очень важно оградить молодое поколение от влияния преступников.

Также сейчас принято использовать органы безопасности в политических целях. СМИ беспощадно эксплуатировали на протяжении года инцидент в Солсбери и данные об организации «Белые каски» в Сирии. Однако о развитии этих событий до сих пор нет никакой информации.

В России праздник служб безопасности отмечают, потому что именно эти люди заслуживают особого почета и уважения, ведь они чаще других сталкиваются с жуткими преступлениями и нередко отдают жизни в борьбе со злом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала россиянку за шпионаж в пользу Украины.