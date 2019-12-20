Политолог прокомментировал сообщение об экстрадиции россиянина Коршунова из Италии в США

Директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) россиянина Александра Коршунова экстрадируют в США. Такое решение принял апелляционный суд в Италии, сообщил адвокат Джан Доменико Кайяцца. По словам правозащитника, у российского топ-менеджера есть 15 дней на подачу апелляции в Кассационный суд.

Информацию об экстрадиции россиянина в США прокомментировал политолог Алексей Мухин. По его словам, решение суда в Италии вступает в полное противоречие со словами итальянского правительства, которое всячески старается наладить отношения с Россией и периодически поднимает вопрос о снятии санкций с РФ.

«Решение итальянского суда перечеркивает все усилия итальянского руководства и бизнеса. Обвинения, предъявленные топ-менеджеру — надуманные. Решение суда подчеркивает зависимость европейских стран от влияния США. Это решение может быть рассмотрено в качестве враждебного акта в отношении России», — заявил Мухин.

В России рассчитывают, что итальянская судебная система в процессе кассации удовлетворит запрос на экстрадицию Александра Коршунова в РФ.

Топ-менеджер ОДК был задержан в Неаполе 30 августа 2019 года по запросу американских властей. В США Коршунова обвиняют в промышленном шпионаже в отношении авиастроительной компании Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова.