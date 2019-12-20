  1. Пятый канал
  4. Политолог прокомментировал сообщение об экстрадиции россиянина Коршунова из Италии в США

Политолог прокомментировал сообщение об экстрадиции россиянина Коршунова из Италии в США

, 13:26 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 35

Американские власти обвиняют топ-менеджера российской компании в промышленном шпионаже.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Patrick Pleul

Директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) россиянина Александра Коршунова экстрадируют в США. Такое решение принял апелляционный суд в Италии, сообщил адвокат Джан Доменико Кайяцца. По словам правозащитника, у российского топ-менеджера есть 15 дней на подачу апелляции в Кассационный суд.

Информацию об экстрадиции россиянина в США прокомментировал политолог Алексей Мухин. По его словам, решение суда в Италии вступает в полное противоречие со словами итальянского правительства, которое всячески старается наладить отношения с Россией и периодически поднимает вопрос о снятии санкций с РФ.

«Решение итальянского суда перечеркивает все усилия итальянского руководства и бизнеса. Обвинения, предъявленные топ-менеджеру — надуманные. Решение суда подчеркивает зависимость европейских стран от влияния США. Это решение может быть рассмотрено в качестве враждебного акта в отношении России», — заявил Мухин.

В России рассчитывают, что итальянская судебная система в процессе кассации удовлетворит запрос на экстрадицию Александра Коршунова в РФ.

Топ-менеджер ОДК был задержан в Неаполе 30 августа 2019 года по запросу американских властей. В США Коршунова обвиняют в промышленном шпионаже в отношении авиастроительной компании Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

14:12
Нюша рассказала о приставаниях продюсера-педофила
13:55
Стрелявший в Москве на Лубянке не имел лицензии на охранную деятельность
13:52
«Моя Принцесса!» Емельяненко гордо показал архивное фото милой дочки
13:49
Злые Деды Морозы: Как опознать лже-аниматора
13:44
В Казахстане хотят отменить смертную казнь
13:38
Стрелял плохо: Знакомый устроившего стрельбу в Москве о его результате в соревнованиях

Сейчас читают

«Надела носки»: Эшли Грэм снялась обнаженной на поздних сроках беременности
Иосиф Пригожин возмутился тем, что сестра Жанны Фриске копирует образ покойной певицы
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]