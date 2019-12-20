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«Снова на большой лед?»: Ирина Слуцкая ответила на слухи о возвращении в спорт

, 16:33 | Мия Субботина Фото 53

Известная фигуристка отреагировала на информацию о том, что заменит Алину Загитову на ближайшем чемпионате России.

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Фото, видео: Instagram @slutskayaofficial

Чемпионка мира и Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала слухи о возвращении на лед в своем Instagram-аккаунте.

Недавно в сети появилась противоречивая информация о том, что бывшая фигуристка заменит олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая недавно заявила о приостановке спортивной карьеры, на предстоящем чемпионате России.

«Ну что, снова на большой лед? Обожаю интернет: например, прямо сейчас узнала, что оказывается выступаю на грядущем Чемпионате России. Что ж, экстренно меняю планы и вылетаю. Чур, без меня не начинать! Ну а кроме шуток, ждете моего возвращения?» — написала спортсменка.

Instagram @slutskayaofficial

Поклонники прославленной фигуристки неоднозначно отреагировали на новость. Одни с юмором отнеслись к слухам о возвращении 40-летней Слуцкой на лед. Другие заявили, что это вполне возможно.

«Вот это я понимаю сенсационное возвращение в спорт»;

«Ирина, вот шутки шутками, а я серьезно думаю, что если бы вы задались бы целью, то без медалей точно не уехали…»;

«Да ждем Иру + три, каждый по прыжку вот и четверной есть»;

«Ага, после родов в самый раз!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Слуцкая прокомментировала решение Загитовой о приостановке спортивной карьеры.

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