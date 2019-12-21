«Ну и ветер»: Сергей Жуков снялся в клипе для новогоднего шоу

Солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков принял участие в съемках клипа для новогоднего шоу, сообщает Teleprogramma.pro.

Декорацией для видео послужила площадь у столичной арены «Мегаспорт». Артиста не особо порадовала погода: Жуков постоянно замерзал, ему приносили теплые пледы, в которые он кутался. Однако это все равно не спасало от холода.

«Ну и ветер», — посетовал исполнитель.

Также еще одной проблемой, по словам музыканта, были мамы с детьми, которые не желали думать о безопасности своих чад, свободно гуляющих по съемочной площадке. Тем не менее, Сергею Жукову удалось сделать в непростых условиях несколько хороших дублей, после чего он поблагодарил массовку и пошел греться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Сергея Жукова восхитила юзеров снимком в постели.