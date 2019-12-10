«Как в сказке»: жена Сергея Жукова восхитила юзеров снимком в постели

Жена лидера популярной группы «Руки вверх» Регина Бурд поделилась атмосферным зимним фото на своей странице в Instagram. Супруга музыканта позирует лежа в постели, прикрываясь белым пушистым одеялом, на фоне заснеженного леса. От изобилия белого цвета в кадре, снимок получился сказочным, предваряющим новогоднюю атмосферу.
«Это волшебство», — подписала снимок женщина.
Поклонники пришли в восторг и признали, что фотография получилась действительно сказочной. Многие отметили, что 34-летняя Регина попала в волшебную историю про снежную королеву.
«Очень красивое фото! И Регина ты просто красотка»;
«Сказочно красиво»;
«В царстве снежной королевы»;
«Очень красиво! Природа, очарование и естественность!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения.