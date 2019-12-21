  1. Пятый канал
  4. Настя Ивлеева рассказала, без чего не может прожить ни дня

Настя Ивлеева рассказала, без чего не может прожить ни дня

, 2:36 | Валентин Черников Фото 23

Телеведущая призналась, что дружит с виртуальным голосовым помощником.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Новый пост Насти Ивлеевой о каждодневных в Instagram привлек внимание ее подписчиков. За два часа он собрал 302 тысячи «лайков». В микроблоге звезда «Орла и решки» рассказала о своих каждодневных потребностях.

«Без чего вы не сможете ни дня? Лично я, помимо тонны вкусной еды, не смогу без музычки! Обожаю просыпаться под любимый плейлист с кружечкой кофе. Ну и чтоб музыка обязательно на весь дом! А еще не смогу без своих подружек!» — написала Ивлеева.

Instagram @_agentgirl_

К числу подружек звезда отнесла телеведущую Юлию Коваль и Алису. У второй «дамы» нет фамилии. Здесь блогер имела в виду не живую подругу, а виртуальный голосовой помощник, созданный компанией Яндекс.

«Алиса включает музыку, напоминает о делах, будит по утрам, докладывает о погоде и т. д. А еще с ней очень весело вести какую-нибудь беседу (попробуйте разок)», — предложила поклонникам Анастасия.

Фолловеров не смутило и не насторожило тесное сближение их любимицы с машиной. Напротив, ведущая в очередной раз удостоилась комплиментов за остроумие и внешний вид. К сообщению Ивлеева приложила фотографии, на которых вновь стала блондинкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева покрасилась в розовый цвет.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться

Последние новости

3:56
Подрядчик «Северного потока-2» из-за угроз США приостанавливает строительство
3:33
Елка с сюрпризом: огромные глаза среди веток смотрели на семью из США
3:16
Альбина Джанабаева страстно поцеловала Валерия Меладзе на сцене
3:00
Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться
2:48
Названы сроки выплаты пенсий за январь 2020 года
2:36
Настя Ивлеева рассказала, без чего не может прожить ни дня

Сейчас читают

День Анфисы Рукодельницы: почему 21 декабря загадывают самые сокровенные желания
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]