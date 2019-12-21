Настя Ивлеева рассказала, без чего не может прожить ни дня

Новый пост Насти Ивлеевой о каждодневных в Instagram привлек внимание ее подписчиков. За два часа он собрал 302 тысячи «лайков». В микроблоге звезда «Орла и решки» рассказала о своих каждодневных потребностях.

«Без чего вы не сможете ни дня? Лично я, помимо тонны вкусной еды, не смогу без музычки! Обожаю просыпаться под любимый плейлист с кружечкой кофе. Ну и чтоб музыка обязательно на весь дом! А еще не смогу без своих подружек!» — написала Ивлеева.

Instagram @_agentgirl_

К числу подружек звезда отнесла телеведущую Юлию Коваль и Алису. У второй «дамы» нет фамилии. Здесь блогер имела в виду не живую подругу, а виртуальный голосовой помощник, созданный компанией Яндекс.

«Алиса включает музыку, напоминает о делах, будит по утрам, докладывает о погоде и т. д. А еще с ней очень весело вести какую-нибудь беседу (попробуйте разок)», — предложила поклонникам Анастасия.

Фолловеров не смутило и не насторожило тесное сближение их любимицы с машиной. Напротив, ведущая в очередной раз удостоилась комплиментов за остроумие и внешний вид. К сообщению Ивлеева приложила фотографии, на которых вновь стала блондинкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева покрасилась в розовый цвет.