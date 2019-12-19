«Он тебе волосы испачкал»: Настя Ивлеева покрасилась в розовый цвет

Телеведущая Настя Ивлеева привыкла эпатировать публику. Еще недавно девушка на 13-миллионную аудиторию рассказывала, что супруг любит ее «со всеми абортами», а также появилась в рекламном ролике с синяком под глазом. По сравнению с такими выходками, смена имиджа уже не так шокирует подписчиков. Фото в новом цвете звезда выложила в своем блоге в Instagram.

Instagram @nastyaivleeva

На снимке девушка позирует в свободном худи и спортивных штанах — юзеры отметили, как пикантно выглядывает брендовое нижнее белье. Платиновый блонд блогер сменила на ядовитую фуксию.

Имидж Ивлеева поменяла коллективно — вместе с ведущей волосы покрасил и участник YouTube-шоу Agentshow Виталий Видякин.

Подписчики отметили, что теперь каждый образ теледивы будет выглядеть дерзко и сногсшибательно, за счет яркой прически. Некоторые пошутили, что Настя и Виталик разделили на двоих тюбик краски.

«Он тебе волосы испачкал!»;

«Когда краска осталась лишняя»;

«Клевый цвет!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Медведев ответил Ивлеевой, собираются ли в России запрещать YouTube.