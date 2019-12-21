Французского хирурга заподозрили в изнасиловании сотен детей за 30 лет

Французского хирурга Жоэля Ле Скуарнека заподозрили в изнасиловании и домогательствах в отношении 349 детей. Об этом сообщила прокурор Лорелин Пейрефит, выступление которой транслировал телеканал BFM.

«Это экстраординарная процедура с точки зрения как выявления фактов в процессе, так и количества пострадавших», — сказала прокурор о деле.

По ее словам, показания в рамках расследования уже дали 229 человек. Почти 200 из них подали жалобу.

По версии прокуратуры, Жоэль Ле Скуарнек начал совершать преступления в середине 1980-х годов. На это указывают папки с записями, найденные при обыске в его квартире. Там содержалась информация примерно о 200 детях и действиях сексуального характера по отношению к ним. В большинстве случаев события происходили в больницах.

Правоохранители впервые обратили внимание на хирурга в 2005 году. Тогда его условно осудили на четыре месяца тюрьмы из-за хранения порнографических изображений с детьми. Однако никто из коллег ничего странного в поведении Скуарнека не заметили.

Схватили врача в 2017-м году. Шестилетняя дочь женщины, живущей по соседству с ним, рассказала матери о домогательствах и действиях сексуального характера со стороны подозреваемого. На допросе Скуарнек признался еще в нескольких аналогичных эпизодах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании педофила в Ленобласти, который надругался над девочкой-подростком под Петербургом.