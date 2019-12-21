  1. Пятый канал
  4. Французского хирурга заподозрили в изнасиловании сотен детей за 30 лет

Французского хирурга заподозрили в изнасиловании сотен детей за 30 лет

, 5:26 | Игорь Рязов 15

Впервые на странную тягу врача к детям обратили внимание в 2005 году. Схватили его только в 2012-м.

Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch

Французского хирурга Жоэля Ле Скуарнека заподозрили в изнасиловании и домогательствах в отношении 349 детей. Об этом сообщила прокурор Лорелин Пейрефит, выступление которой транслировал телеканал BFM.

«Это экстраординарная процедура с точки зрения как выявления фактов в процессе, так и количества пострадавших», — сказала прокурор о деле.

По ее словам, показания в рамках расследования уже дали 229 человек. Почти 200 из них подали жалобу.

По версии прокуратуры, Жоэль Ле Скуарнек начал совершать преступления в середине 1980-х годов. На это указывают папки с записями, найденные при обыске в его квартире. Там содержалась информация примерно о 200 детях и действиях сексуального характера по отношению к ним. В большинстве случаев события происходили в больницах.

Правоохранители впервые обратили внимание на хирурга в 2005 году. Тогда его условно осудили на четыре месяца тюрьмы из-за хранения порнографических изображений с детьми. Однако никто из коллег ничего странного в поведении Скуарнека не заметили.

Схватили врача в 2017-м году. Шестилетняя дочь женщины, живущей по соседству с ним, рассказала матери о домогательствах и действиях сексуального характера со стороны подозреваемого. На допросе Скуарнек признался еще в нескольких аналогичных эпизодах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании педофила в Ленобласти, который надругался над девочкой-подростком под Петербургом.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться

Последние новости

5:40
«Шикарная!» Екатерина Климова раззадорила фанатов серией фото в купальнике и пене
5:26
Французского хирурга заподозрили в изнасиловании сотен детей за 30 лет
5:12
«Ну и ветер»: Сергей Жуков снялся в клипе для новогоднего шоу
4:58
Трамп подписал оборонный бюджет США с расходами на «противодействие России»
4:44
«Вафельками шлеп-шлеп»: поклонники жестко раскритиковали Успенскую
4:30
Как защититься от похмелья — 10 лучших продуктов для новогоднего застолья

Сейчас читают

Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться
День Анфисы Рукодельницы: почему 21 декабря загадывают самые сокровенные желания
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]