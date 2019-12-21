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В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

, 10:49 | Василий Заика Видео 172

Комплекс, установленный на бронеавтомобиль «Тигр», должен повысить эффективность средств противовоздушной обороны мотострелковых и танковых подразделений.

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Фото, видео: Министерство Обороны РФ

Государственные испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск «Гибка-С», установленного на шасси бронеавтомобиля «Тигр», состоялись в России, сообщает ТАСС.

Соответствующие мероприятия проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В процессе испытаний была подтверждена возможность стрельбы ракетами от ПЗРК «Игла» или «Верба» по воздушным целям на ходу на скорости до 30 километров в час.

«В этом году успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля „Тигр“ с установленным на них зенитно-ракетным комплексом „Гибка-С“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплексы ПВО «Гибка-С», установленные на «Тигры», должны способствовать обеспечению повышения эффективности средств противовоздушной обороны мотострелковых и танковых подразделений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским Ракетным Войскам Стратегического Назначения накануне исполнилось 60 лет. Юбилей ракетчики встречали на боевом посту: проводили учебные стрельбы и осваивают новейшую технику.

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