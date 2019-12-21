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«Сделано с любовью!» Хилькевич показала уморительное видео, смонтированное мужем

, 13:04 | Ниса Мурзанаева Видео 51

Юмористический ролик с 33-летней актрисой в главной роли буквально «взорвал» соцсеть.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram забавный ролик, снятый и смонтированный ее супругом. На кадрах 33-летняя актриса под воодушевляющую мелодию предстает перед зрителями в самых неблаговидных и уморительных образах. То артистка смешно щурится на солнышке, изображая крота. То разъезжает на детском велосипеде маленькой дочки, упираясь коленями в руль.

На видео даже есть момент, на котором кинозвезда вынуждена идти рядом с движущейся машиной так, как будто муж выставил ее из автомобиля. В общем, ролик просто наполнен позитивом.

«Люблю видосики, сделанные для меня моим мужем. Потому что сделано с любовью… Надеюсь», — призналась знаменитость.

Поклонники Анны Хилькевич очень обрадовались очередному юмористическому шедевру от кумира. Фанаты восхитились отличным чувством юмора супруга звезды и самоиронией любимицы. Пользователи соцсети оставили под забавным роликом множество восторженных комментариев.

«Это так мило. Вы невероятно красивая! Два раза пересмотрела»

«Это так важно улыбаться и прикалываться. Вы молодец, приятно на вас смотреть!»

«Конечно, видео с любовью. Столько позитива!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич рассмешила фанатов фото в необычной маске.

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