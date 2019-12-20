«Нас трясет»: Жена раненого в ходе стрельбы на Лубянке рассказала о его состоянии

Супруга одного из пострадавших в результате стрельбы на Большой Лубянке в Москве рассказала о его состоянии. По словам жены Павла А., получившего ранение в ногу, мужчине потребовалось хирургическое вмешательство. Сейчас он находится на операции. Более подробной информацией о здоровье мужа женщина не располагает.

Супруга пострадавшего отметила, что главный врач посоветовал ей дождаться окончания операции. После этого ситуация прояснится.

«Нас самих трясет», — призналась собеседница 5-tv.ru.

В момент стрельбы в центре российской столицы Павел П. вместе со своим коллегой Сергеем Л. находился в автомобиле Peugeot. Мужчины ехали в штаб-квартиру ФСБ для обслуживания систем бесперебойного энергоснабжения. Однако добраться до пункта назначения не удалось.

В результате происшествия Павла П. ранили в ногу. Его товарищ, находившийся за рулем, попытался развернуть машину, но сделать это не удалось. Сотрудникам энергослужбы пришлось покинуть авто и спасаться пешком. Впоследствии пострадавшего госпитализировали.

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате один силовик погиб, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский.

Ранее 5-tv.ru сказывал, как очевидцы пытались спасти сотрудника ФСБ, погибшего в результате перестрелке на Большой Лубянке.