В сети появилось видео аварийной посадки горящего самолета в Японии

В сети появилось видео аварийной посадки самолета с горящим двигателем в Японии. ЧП произошло в четверг, 19 декабря. Boeing 767-300, на борту которого находились 270 пассажиров и восемь членов экипажа, вылетел из Фукуоки в Токио. Сразу после взлета у него загорелся правый двигатель.

Как сообщает NHK, пилоты прекратили набор высоты, заглушили двигатель, активировали огнетушитель и вернулись в Фукуоку. Лайнер благополучно приземлился через 25 минут после взлета. Никто не пострадал.

На видео, снятом с земли, можно заметить вырывающееся из двигателя пламя и шлейф дыма, тянущийся за самолетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жесткой посадке пассажирского Boeing 737-400 в столице Колумбии Боготе. При приземлении венесуэльский самолет потерял шасси и тормозил корпусом и двигателем.