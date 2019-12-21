  1. Пятый канал
  4. Пьяные школьники не хотели уходить с дискотеки и запинали полицейского

Пьяные школьники не хотели уходить с дискотеки и запинали полицейского

, 16:24 | Сергей Зеленский Видео 371

У правоохранителя в Мурманской области диагностировано сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Толпа раззадоренных алкоголем школьников в городе Апатиты Мурманской области запинала полицейского ногами возле местного Дворца культуры. Причиной агрессии несовершеннолетних стало окончание школьной дискотеки в 21:00.

Не желая расходиться, подростки попытались устроить «афтерпати» прямо на крыльце муниципального учреждения. Прибывшие на вызов полицейские заметили, что среди школьников есть как минимум один с банкой пива в руках, который к тому же громко нецензурно выражался.

Нарушитель общественного порядка отказался проследовать в отделение, и когда правоохранители попытались увести его силой, за того вступились приятели, завязалась драка, в ходе которой одного из стражей порядка повалили на землю.

Лежавшего мужчину били и пинали всей толпой, позже у него было диагностировано сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Его коллега также получил несколько ударов кулаками.

На подмогу постовым прибыли росгвардейцы, и совместными усилиями им удалось задержать девятерых участников драки.

Однако наглость выпивших школьников на этом не закончилась — один из них уже в отделении продолжил громко материться и даже ударил одного из сотрудников полиции ногой.

При этом родители некоторых задержанных написали жалобы в Следственный комитет РФ, сетуя на якобы слишком жесткие действия правоохранителей по отношению к их детям.

В региональном МВД сообщили, что материалы по факту получения телесных повреждений двумя сотрудниками полиции переданы в СУ СК России по Мурманской области принятия процессуального решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Челябинске школьники до смерти забили прохожего.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Последние новости

17:49
Миллер раскрыл детали газового соглашения с Украиной
17:36
В сети появилось видео аварийной посадки горящего самолета в Японии
17:24
«Копия мамы!»: годовалого сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма засняли папарацци
17:10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря
16:53
В страшной аварии в Алтайском крае погибли пять человек
16:39
«С печатями покажи!» Дана Борисова сдала анализы на наркотики, но ей не поверили

Сейчас читают

Бывшая участница группы Hi-Fi ответила Ксении Собчак голым видео (18+)
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]