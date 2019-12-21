Пьяные школьники не хотели уходить с дискотеки и запинали полицейского

Толпа раззадоренных алкоголем школьников в городе Апатиты Мурманской области запинала полицейского ногами возле местного Дворца культуры. Причиной агрессии несовершеннолетних стало окончание школьной дискотеки в 21:00.

Не желая расходиться, подростки попытались устроить «афтерпати» прямо на крыльце муниципального учреждения. Прибывшие на вызов полицейские заметили, что среди школьников есть как минимум один с банкой пива в руках, который к тому же громко нецензурно выражался.

Нарушитель общественного порядка отказался проследовать в отделение, и когда правоохранители попытались увести его силой, за того вступились приятели, завязалась драка, в ходе которой одного из стражей порядка повалили на землю.

Лежавшего мужчину били и пинали всей толпой, позже у него было диагностировано сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Его коллега также получил несколько ударов кулаками.

На подмогу постовым прибыли росгвардейцы, и совместными усилиями им удалось задержать девятерых участников драки.

Однако наглость выпивших школьников на этом не закончилась — один из них уже в отделении продолжил громко материться и даже ударил одного из сотрудников полиции ногой.

При этом родители некоторых задержанных написали жалобы в Следственный комитет РФ, сетуя на якобы слишком жесткие действия правоохранителей по отношению к их детям.

В региональном МВД сообщили, что материалы по факту получения телесных повреждений двумя сотрудниками полиции переданы в СУ СК России по Мурманской области принятия процессуального решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Челябинске школьники до смерти забили прохожего.