Соседка рассказала о стрелке по охранникам газопровода в Ленобласти

Обвиняемый в стрельбе по охранникам газопровода в лесополосе возле города Колпино под Петербургом Альберт Б. никаких нареканий со стороны соседей не вызывал. Об этом 5-tv.ru рассказала жительница того же подъезда, где у задержанного квартира.

По словам женщины, в последнее время 60-летний мужчина там не проживал, а одну из комнат сдавал молодому человеку, еще две заперты. Сам же стрелок обитал у некоей женщины.

Соседка отметила, что и ранее с Альбертом Б. они особо не общались, а только могли мимоходом поговорить о погоде.

«Никогда у нас не было никаких конфликтов, никогда», — сказала она, добавив, что ничего плохого о нем сказать не может.

Женщина также рассказала, что у задержанного трое детей: дочь и сын от первого брака, и еще сын от второго.

Как передавал 5-tv.ru, утром 20 декабря житель Колпино решил поохотиться в лесу, однако открыл огонь по охранникам газопровода. В результате один из них получил огнестрельное ранение грудной клетки и был госпитализирован в НИИ Скорой помощи. Мужчина, который также работал охранником в одном из частных предприятий, был задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».