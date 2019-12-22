Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

Момент смертельного массового ДТП на МКАД попал на видео. На кадрах видно, как на одной из полос на аварийке стоит люксовый Mercedes.

В какой-то момент в него на приличной скорости влетает белое BMW, в которое за мгновение до этого влетел Opel. Через некоторое время в кадре появляется предварительно водитель люксового Mercedes, который в этот момент стоял в стороне.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, водитель «бэхи» скончался на месте от полученных травм. Еще трое получили ранения. Авария произошла на 23-м километре столичной кольцевой.