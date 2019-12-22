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«Вместе на Рождество»: Елизавета II провела первый день отпуска в кругу семьи

, 9:25 | Василий Заика Видео 95

Королева Великобритании вместе с сыном, внуком и правнуком приготовила английский пудинг.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephen Lock, Reuters

Королева Великобритании Елизавета II ушла в ставший уже традиционным рождественский отпуск. Как сообщает Reuters, первый день заслуженного отдыха 93-летняя монаршая особа провела в кругу самых близких людей.

Елизавета II вместе с сыном-принцем Чарльзом, внуком-принцем Уильямом и правнуком-принцем Джорджем приготовила английский пудинг. В процессе члены королевской семьи с удовольствием позировали перед объективами камер.

«Четыре поколения королевской семьи собрались вместе, чтобы поддержать инициативу Королевского британского легиона „Вместе на Рождество“», — говорится в официальном Twitter-аккаунте Букингемского дворца.

На фото видно, как под пристальным вниманием и заботой старших шестилетний принц Джордж замешивает пудинг в миске.

Отмечается, что подобная традиция в монаршей семье является «свидетельством преемственности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп госпитализирован. Герцог Эдинбургский будет проходить лечение в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне.

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