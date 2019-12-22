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«Будьте счастливы»: муж Пелагеи обрадовал фанатов новостью об их «воссоединении»

, 9:58 | Игорь Рязов Фото 86

Певица редко видится с семьей из-за плотного рабочего графика.

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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta, @itelegin07

Хоккеист Иван Телегин, муж известной певицы Пелагеи Телегиной, опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок с супругой.

«Reunion (Воссоединение — Прим. ред)», — лаконично подписал 27-летний спортсмен фотографию, на которой сидит вместе с 33-летней Пелагеей за столиком в кафе.

Instagram @itelegin07

В комментариях умиляются редкому совместному фото супругов. Фанаты отмечают, что Пелагея и Иван прекрасно выглядят вместе, а также желают им счастья.

«Хорошие такие»;

«Сладкая парочка»;

«Какие вы классные»;

«Будьте счастливы», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за плотного рабочего графика певица Пелагея редко видится с семьей. Она признавалась, что двухлетняя Таисия больше «папина дочь».

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