Пелагея рассказала о воспитании двухлетней Таисии: «Она папина дочь»

Известная российская певица Пелагея Телегина рассказала о воспитании двухлетней дочери Таисии. По словам звезды, у девочки отличные артистические данные и уже сейчас малышка видит себя на большой сцене, пишет «Собеседник».

На своей странице в Instagram Пелагея стала чаще публиковать фото и видео с милой дочкой. Звездная мама признается, что видит у ребенка несомненный талант и старается всячески способствовать ее всестороннему развитию. Она сама читает малышке книжки и даже приучает к балету.

Звезда не препятствует желанию Таисии выйти на большую сцену и в будущем повторить мамин успех. Пелагея утверждает, что к спорту девочка проявляет неподдельный интерес, на радость отцу-хоккеисту.

Instagram @itelegin07

«Она, конечно, папина дочь! Носится по дому, декламирует стихи. Очень артистичная мадам и спортивная», — отметила Пелагея, заверив, что старается как можно больше времени уделять ребенку.

Еще недавно Пелагея избегала вопросов журналистов, которые касались семьи. Только сейчас девушка начала охотно делиться подробностями воспитания наследницы. Пелагея беспокоится, что из-за плотного гастрольного графика она стала уделять семье недостаточно внимания.

Известная певица и хоккеист Иван Телегин вместе воспитывают двухлетнюю Таисию. Девушка признается, что муж с радостью помогает ей заботиться о малышке. Разница в возрасте не стала преградой в отношениях между 27-летним Иваном и 33-летней Пелагеей.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Пелагея готова родить еще ребенка.