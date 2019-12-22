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Стали известны личности пострадавших и погибшего в ДТП на МКАД

, 11:27 | Василий Заика Видео 198

Авария произошла ночью 22 декабря на 23 километре столичной кольцевой автодороги.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

5-tv.ru стали известны личности погибшего и пострадавших в результате смертельного ДТП на 22 километре Московской кольцевой автодороги, произошедшего ночью 22 декабря.

В результате столкновения погиб водитель белого BMW 18-летний Данила Ч. Молодой человек находился в машине вместе с отцом — 48-летним Александром Ч., который получил травмы. Также от мощного удара пострадали еще двое парней — 18-летние Григорий М. и Михаил И. Впоследствии все трое были госпитализированы.

Стоит отметить, что отец погибшего молодого человека в 2014 году был лишен права управления автомобилем на неопределенный срок за вождение в нетрезвом виде.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента смертельного ДТП на МКАД, произошедшего ночью 22 декабря.

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