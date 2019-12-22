Стали известны личности пострадавших и погибшего в ДТП на МКАД

5-tv.ru стали известны личности погибшего и пострадавших в результате смертельного ДТП на 22 километре Московской кольцевой автодороги, произошедшего ночью 22 декабря.

В результате столкновения погиб водитель белого BMW 18-летний Данила Ч. Молодой человек находился в машине вместе с отцом — 48-летним Александром Ч., который получил травмы. Также от мощного удара пострадали еще двое парней — 18-летние Григорий М. и Михаил И. Впоследствии все трое были госпитализированы.

Стоит отметить, что отец погибшего молодого человека в 2014 году был лишен права управления автомобилем на неопределенный срок за вождение в нетрезвом виде.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента смертельного ДТП на МКАД, произошедшего ночью 22 декабря.