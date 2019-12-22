Путин поздравил легендарного кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил известнейшего в стране кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что тысячи пациентов благодарны Бокерии за профессионализм, доброту и душевное тепло. Также президент отметил активное участие кардиохирурга в общественной деятельности.

«Желаю вам здоровья и осуществления намеченных планов», — заключил Путин.

Как сообщал 5-tv.ru, Лео Бокерия считается мировой знаменитостью в области кардиохирургии. Он одним из первых выполнил одномоментные операции, корректирующие врожденные и приобретенные пороки сердца. Считается пионером минимально инвазивных операций на сердце. Является обладателем 150 патентов на изобретения.

С 1968 года Бокерия работает в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В 1994-м он возглавил учреждение. В этом году специалиста сняли с должности директора центра и сделали его президентом. Смысл этого действия ранее объяснила глава Минздрава Вероника Скворцова.