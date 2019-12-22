Принц Гарри в костюме Санта-Клауса поздравил детей погибших военных с Рождеством

Принц Гарри в костюме Санта-Клауса записал рождественское поздравление для детей погибших военнослужащих Великобритании. Видео с членом королевской семьи в красно-белом колпаке и бороде показали во время праздничного мероприятия. Его устроила организация, помогающая тем, кто лишился родителей-военных в юном возрасте.

«Ребята, вы являетесь частью семьи, частью удивительного сообщества. Познакомившись с некоторыми из вас несколько лет назад, я знаю, насколько вы невероятно сильны, и знаю, что каждый из вас помогает друг другу и у вас впереди будет удивительное будущее», — высказался принц Гарри в ролике.

Также член королевской семьи отметил — погибшие военные никогда не будут забыты родиной точно также, как и их осиротевшие дети. В заключение принц Гарри пожелал ребятам веселого рождества и счастливого Нового года.

На рождественской вечеринке, где показывали видеообращение принца Гарри, собралось порядка 190 детей погибших военных. Об этом пишет Daily Mail. Особенно трогательным ролик получился потому, что сам наследник престола потерял маму — принцессу Диану, когда ему было всего 12 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл и принц Гарри проведут рождество в США — у матери герцогини.