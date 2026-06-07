До 12 человек выросло число пострадавших при стрельбе на фестивале в США

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

Несколько из них находятся в критическом состоянии.

Стрельба на фестивале в США — сколько человек пострадали

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

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В результате массовой стрельбы возле фестиваля Old West End в американском городе Толедо, штат Огайо пострадали 12 человек. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на городскую полицию.

«Двое из них находятся в критическом состоянии», — говорится в публикации.

Отмечается, что полиция разыскивает подозреваемых, которых, по предварительной информации, было двое и они, вероятно, стреляли друг в друга.

По информации телеканала, на месте происшествия находятся сотрудники полиции.

О стрельбе рядом с фестивалем Old West End в Толедо сообщалось ранее в этот день. По информации CNN, все пострадавшие в результате происшествия были доставлены в медучреждения. Один из посетителей заявил, что слышал не менее десяти выстрелов.

Как ранее писал 5-tv.ru, в американском городе Плант-Сити, штат Флорида, 5 мая в результате стрельбы погибли четыре члена одной семьи, включая четырехмесячного младенца.

Жертвами стали 55-летняя женщина, ее 28-летняя дочь, а также двое внуков в возрасте четырех лет и четырех месяцев. Двое малышей скончались на месте происшествия, в то время как женщину доставили в больницу. Однако врачам не удалось спасти ее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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