Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником. Традиционно День энергетика отмечают 22 декабря. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

В поздравлении российский лидер отметил, что отечественный электроэнергетический комплекс считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире.

«Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу», — сказал президент РФ.

Владимир Путин выразил надежду на то, что энергетики и дальше будут успешно решать поставленные задачи. Приоритетными направлениями в работе энергетического комплекса являются, например, «повышение инвестиционной привлекательности отрасли», внедрение инноваций и обеспечение бесперебойного энергоснабжения россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поздравил легендарного кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием.