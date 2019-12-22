Настя Ивлеева буквально взорвала соцсети, опубликовав на своей странице в Instagram ролик, на котором, лежа на диване поедает гигантских размеров шоколадный батончик.
«Когда можно только одну шоколадку в день или когда завтра на диету», — подписала видео звезда «Орла и решки».
«Когда понимаешь, что это всего лишь первая часть твоего TWIX…», — прокомментировал ролик коллега Ивлеевой Андрей Бедняков.
Некоторые поклонники телеведущей не поверили своим глазам и требуют рассказать, где можно раздобыть такой десерт.
«Это что настоящая съедобная шоколадка?????»
«Вот это наш размерчик!»
«Где купить такую!» — пишут комментаторы.
Другие пользователи соревнуются в сочинении смешных подписей к видео.
«Не ем после 6 утра!»
«Когда не сдержала обещание подругам, что будете худеть все вместе, и сорвалась»;
«И самовар чаю! Прям из краника!» (сохранена орфография и пунктуация автора — Прим.ред.)
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева покрасила волосы в ядовито розовый цвет.