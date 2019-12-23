«Сексуальная богиня на Амазонке»: Мария Шурочкина снялась на фоне дикой природы

Снимок синхронистки Марии Шурочкиной на фоне дикой природы взбудоражил ее поклонников. Олимпийская чемпионка выложила в Instagram кадр из Рио-де-Жанейро. Она сидит на камне в купальнике посреди листвы.

Фотография сделана таким образом, что оставляет фанатам простор для фантазии. Младшая сестра Нюши показала, что для знойного снимка не обязательно выставлять напоказ округлые части тела. Достаточно пылкого взгляда и роскошных ног.

Instagram @mashuniashura

В комментариях один из иностранцев спросил Шурочкину, до сих пор ли она отдыхает в Рио. Мария уточнила, что это фото сделано год назад.

«Брать или отдавать?» — написала автор поста под снимком.

Каждый понял вопрос по-своему. Поклонники предложили разные варианты ответов, в том числе с сексуальным подтекстом.

«Лучше брать и давать!»

«Отдавать ровно столько, сколько берешь. И брать ровно столько, сколько отдаешь»;

«Однозначно отдавать»;

Остальные комментаторы отметили красоту спортсменки.

«Маня, нереально классно!»

«У тебя самые красивые ступни из всех!»

«Сексуальная богиня на Амазонке», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что младшая сестра Нюши покрасовалась в полушпагате.